Prima o poi siederemo tutti al tavolo delle corna. Quest’anno, per Natale, Belen Rodriguez è capitata proprio in questa speciale tavolata che ha, almeno graficamente, condiviso con due volti noti della tv e del gossip: Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi.

Belen Rodriguez se la ride al tavolo delle corna con Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi

Di cosa stiamo parlando? Per comprendere il riferimento basterà dare uno sguardo al post condiviso dalla pagina social Very Inutil People e nel quale sono presenti sette tavolate, ciascuna con personaggi noti ed in qualche modo legati tra loro da discussioni, attriti o mero gossip.

E così troviamo al tavolo 1 Mahmood, Damiano David, Elodie, Gino Paoli, con riferimento alla discussione sollevata dal cantautore rispetto agli artisti che si spogliano sul palco. Interessante anche il Tavolo 2 con la presenza di Chiara Ferragni, Fedez, Selvaggia Lucarelli, Morgan, mentre al terzo tavolo troviamo parte della royal family con le due coppie formate da Harry e Meghan, William e Kate.

Il tavolo 4 vede i protagonisti dei dissing, ovvero Paolo Meneguzzi, J-Ax, Salmo, Luchè. Ornella Vanoni, Guè Pequeno, Arisa, Rocco Siffredi siedono al tavolo 5, mentre al tavolo 6 troviamo un omaggio alle vicende di Uomini e Donne e Temptation Island con Mirko Brunetti, Perla Vatiero, Nicola Panico, Sara Affi Fella. Ed eccoci finalmente al tavolo 7 dove le protagoniste sono tre donne: Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez. Il tavolo in oggetto è ribattezzato come tavolo delle corna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VeryInutilPeople (@veryinutilpeople.it)

Proprio Belen ha fatto un gesto social che ha spiazzato, repostando la grafica ed ironizzando. Non sarebbe neppure la prima volta, in quanto in passato l’argentina aveva lasciato intendere un riferimento alla Marcuzzi ed al caso sollevato tempo fa da Dagospia sulle presunte corna da parte di Stefano De Martino, rispondendo a delle domande irriverenti durante Le Iene.

Che ci sia stata o meno una liaison tra Stefano e Alessia – sempre smentita dai diretti interessati – non ci è dato sapere, ma una cosa è certa: oggi Belen è pronta a farsi una risata.