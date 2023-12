Maretta di Natale tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, almeno secondo quanto svela Fabrizio Corona tramite il suo portale di gossip DillingerNews facendo un racconto dettagliato sulle ultime dinamiche tra ex.

“Nell’ultima apparizione televisiva Belen ha parlato di tutto e di tutti, tranne di lui: Antonino Spinalbese, padre della sua bellissima bambina. Come se di quella storia non le fosse rimasto nulla” si legge sul portale di Corona.

Poi il focus prosegue:

Antonino, mordendosi le mani sofferente, si è visto notificare un bel ‘pacco’. I dettagli non ve li vogliamo raccontare, perché di mezzo ci sono i bambini. Quello che vi possiamo dire è che Belen, per quanto riguarda la figlia Luna Marì, per le vacanze natalizie ha deciso che dovrà stare solo con lei.

Prima all’Albereta, e poi in Argentina, dove passerà il Capodanno insieme alla sua nuova famiglia, composta dal nuovo compagno Elio. Portarlo in Argentina, cosa che ha fatto con pochissimi uomini, è segno di legame profondo. Non c’è niente di male in questo, nel crearsi una nuova vita, con nuove persone. Ma se questo significa limitare la famiglia di altri, allora qualcosa non quadra.