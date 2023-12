Belen Rodriguez dopo le rivelazioni sui numerosi tradimenti di Stefano De Martino è tornata nuovamente sulla cresta del gossip, specie dopo la sua nuova storia d’amore con Elio Lorenzoni dal quale, secondo i pettegolezzi, vorrebbe due figli.

“Sposo Elio e facciamo due figli”, si legge tra le pagine del settimanale Nuovo TV. Lo stesso giornale di gossip, lo scorso maggio, parlava del desiderio dell’argentina di allargare la famiglia.

Tuttavia, in quel periodo, al suo fianco c’era ancora Stefano De Martino e la rivista scriveva:

Ed in effetti l’allarme rosso si è trasformato in rottura definitiva come ben sappiamo e documentano le ultime news sulla vita sentimentale dell’argentina.

Ero completamente smarrita, è stato l’anno più difficile della mia vita e non l’avrei mai messo in conto. Abituata a risolvermi i problemi da sola sono caduta in basso, più in basso che non si poteva.

Ho iniziato a non respirare più, non mangiavo più, sono arrivata a pesare 49 chili, non volevo alzarmi dal letto, aprire le finestre. Aprire quelle finestre non è stato semplice, far entrare la luce in quella stanza buia, ma la luce piano piano è tornata, ha iniziato a infilarsi tra le lenzuola, tra i cuscini.

Lui non ha saputo aiutarmi, non ha saputo essere un marito. Perché non ama, o almeno non ama me.