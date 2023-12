Dopo aver voltato pagina in seguito alla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, Belen Rodriguez sta, poco alla volta, riprendendosi dal momento buio che ha vissuto. Merito di Elio Lorenzoni e dell’affetto dei tanti fan che non hanno mai smesso di sostenerla. Tuttavia negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti anche con gli haters.

Nascosti sotto finti complimenti, diversi utenti hanno commentato sotto l’ultimo carosello postato da Belen Rodriguez su Instagram, in cui appare splendida in intimo. Il tema saliente, oltre alla sua bellezza, continua ad essere Stefano De Martino.

Una utente (perché sì, nella maggior parte dei casi i veri haters di Belen sono donne), ha voluto commentare gli scatti in intimo dell’argentina, senza però risparmiare un pizzico di cattiveria:

Sei Bellisima… Ma a volte la bellezza non basta per far innamorare un uomo…infatti De Martino, l’uomo che ami, non è legato a te… Sei bellissima ma la bellezza purtroppo non basta.