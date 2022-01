Belen Rodriguez e Stefano De Martino: quel video che fa impazzire i fan

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme? Sono settimane che si rincorrono queste voci e, proprio in queste ore, il video mentre cantano insieme sta facendo impazzire i fan della coppia.

Belen e Stefano hanno partecipato al compleanno dell’amica comune Patrizia Griffini, intrattenendosi con una canzone che sta facendo il giro della rete grazie a Whoopsie che ha pubblicato il video in anteprima aggiungendo una didascalia decisamente esplicativa:

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano aver ritrovato la complicità di un tempo. Eccoli, ieri sera, al Caveau di Tradizioni, a Milano, in occasione del compleanno della loro amica Patrizia Griffini. I due, con la spensieratezza che li contraddistingue, si cimentano in un duetto… senza mai distogliere lo sguardo l’uno dall’altra.

“Tu vuo’ fa’ l’americano”, canta la coppia che, chissà, coppia potrebbe essere tornata per davvero dopo la separazione della showgirl argentina dal padre della piccola Luna Marí, Antonino Spinalbese. Che sia amore o una semplice amicizia, sono molti i fan che per lungo tempo hanno sperato di rivederli insieme e che, forse, vorrebbero che quell’amore abbia davvero fatto “un giro immenso” per poi riscoppiare nel cuore dei due.