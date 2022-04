Belen Rodriguez, ospite del Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez, Luis Sal e Martin, ha parlato di Fabrizio Corona (così come vi abbiamo già raccontato) ed ha svelato un divertente retroscena su Silvia Toffanin.

Progetti per il futuro? E’ una domanda alla Silvia Toffanin? Io aspetto ancora la cena con lei e proverò a farla ubriacare. Ciao Silvia! Piani futuri? Mi trasferisco. Dal secondo piano al quarto… ma tra due anni. Ma non è sullo stesso palazzo ma sulla strada di fronte, c’è una evoluzione.

Belen Rodriguez ha parlato anche del suo più grande rimpianto:

Se potessi tornare indietro mi sarebbe piaciuto tantissimo fare la cantante nel mio paese. Ora non c’ho più voglia. Mi piace essere credibile, non voglio sembrare ridicola ora, preferisco fare un passo indietro.

Ho fatto un film facendo la colonna sonora. Quando posso intervenire lo faccio, altrimenti… non è stato, lo accetto ma lo rimpiango. Io tutti i giorni lo faccio per me, ho uno studio a casa, mio padre è un musicista, mi aiuta perché lui canta molto bene.