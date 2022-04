Belen Rodriguez ospite di Muschio Selvaggio con Fedez, Luis Sal e Martin, ha parlato del suo ex fidanzato Fabrizio Corona, cercando di capire per quale motivo si scaglia – spesso e volentieri – contro il marito di Chiara Ferragni.

Fedez domanda a Belen perché Fabrizio Corona lo odia

“Sai che Fabrizio mi odia? – ha esordito Fedez – Ogni giorno fa una cazz* di storia contro di me, è ossessionato. Che cazz* di ossessione ha nei miei confronti? Perché ho più tatuaggi di lui? Ma fatteli altri due così non rompi i coglion*. Non c’ha un cazz* da fare… vabbè”.

Belen ha replicato divertita:

Non penso che ti odi. Ma tu lo sai che il tuo outfit l’ho visto dalle sue storie? E’ invidioso perché sei più tatuato di lui. Quando ero fidanzata con lui gli ho detto che poteva fare prima a tatuarsi la lista della spesa. Lui non sta proprio apposto ma gli voglio bene con tutti i suoi difetti ma ce l’ha un po’ con tutti e lo fa per fare notizia, una strategia che non ha mai abbandonato.

Belen Rodriguez, ospite di Verissimo, aveva svelato un divertente retroscena con protagonista proprio Fabrizio Corona:

Una volta ho lanciato un cactus a Fabrizio Corona. Gliel’ho tirato addosso, in quanto non mi faceva uscire dalla stanza e volevo andarmene, perché me ne aveva combinata una delle sue, come al solito. La cosa più vicina a me era un cactus… Per spinzettarlo ci ho messo una giornata e mezza. Se lo meritava!