Tutte pazze per Barù dopo il Grande Fratello Vip. Il food blogger ed esperto di vini, terminata la sua esperienza con la Casa più spiata d’Italia, sta per aprire un ristorante in quel di Milano.

Barù apre il ristorante a Milano dopo il GF Vip

L’ex gieffino, durante un’intervista a Italia a tavola, ha annunciato di avere in calendario l’apertura di un ristorante temporary a Milano che prenderà vita dal 10 maggio al 30 luglio:

Sin da piccolo questo mondo è stata la mia grande passione. Ricordo che volevo provare, volevo guardare, volevo assaggiare. La mia famiglia ha sempre avuto un’azienda agricola e gran parte di quello che arrivava sulle nostre tavole era di produzione nostra, dagli ortaggi alla carne, tutto fresco. Non sono un cuoco, non sono uno chef, non sono un enologo. Sono solo un comunicatore del buongusto.

Ed è proprio grazie a questo concetto che si svilupperà “Braci”, dove il cuore pulsante del ristorante sarà, nemmeno a dirlo, la brace ovvero cotture alla griglia, principalmente di carne ma con un’attenzione particolare pure per le proposte vegetariane.

Il menù possiederà un ricco assortimento di secondi piatti e solo un primo, probabilmente vegetariano: “Sarà semplice, con tanto spazio all’aperto, a contatto con la natura nonostante la città”.

Quest’estate vacanze in città per tutti?