Jessica Selassiè, intervistata dagli amici di Casa Chi, ha raccontato le ultime emozioni dopo il Grande Fratello Vip: “Sono a Napoli. Cosa faccio? Sono con Lulù e mia mamma… siamo venute qui per fare un po’ di giri”.

Jessica Selassiè smentisce le fake news sul conto di Barù

Jessica Selassiè “pressata” dai giornalisti di Chi, ha parlato del suo rapporto attuale con Barù, dopo il termine del Grande Fratello Vip, smentendo la fake news sull’invito a cena mancato:

Barù si è tirato indietro? No, allora… smentisco questa fake news. Io non ho fatto alcun invito a cena. Ci sentiamo ma non ci siamo invitati da nessuna parte e non c’è stato alcun rifiuto, questo ci tengo a precisarlo. Appena sarà possibile ci vedremo anche in amicizia ed è giusto che si rispetti anche questo. Si sono un po’ travisate le parole, ti assicuro che non è così.

Smentita anche la news sulla donna misteriosa a cena con Barù (che si voleva far passare per una ipotetica fiamma):

Barù era a cena con una donna e poi ha tolto il post per paura che mi arrabbiassi? I Jerù sono molto affiatati ma devono stare tutti tranquilli. Quella era una sua amica. Certo che ci tiene… a prescindere da tutto noi ci vogliamo bene. Lui non vuole che io ci rimanga male di nulla. E’ tutto tranquillo e come direbbe lui “fate scorrere le acque lentamente”. Se è carino e premuroso con me? Assolutamente. Ma questo è proprio l’affetto che ci lega.

Jessica Selassiè svela di voler tenere privato il suo rapporto con Barù:

Noi ci sentiamo molto spesso. Per il momento non c’è molto da dire e raccontare. Quando ci sarà a modo nostro ve lo faremo sapere. No, io non rinuncio a niente. Noi siamo liberi di uscire con chi vogliamo ma se non dovesse essere rimaniamo comunque buoni amici. Io sto cercando anche di godermi la mia famiglia perché sono ancora un po’ frastornata. Sto facendo tutto con calma e quando avrò voglia di uscire con qualcuno non mancherà…

STATE RIPORTANDO TUTTO TRANNE ” quando io sono triste lui è triste ” AAAAAOOOOEEEEE 🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫#jeru — Vale ✨ (@dajebro) March 30, 2022