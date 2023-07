Tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli da ben 12 anni non ci sarebbero più rapporti. In un lungo articolo per Il Fatto Quotidiano, la giornalista ha commentato la dipartita da Mediaset della conduttrice ed ha svelato anche il motivo per il quale tra le due donne non correrebbe buon sangue. Selvaggia ha fatto un’analisi dettagliata del declino professionale della d’Urso: “il funerale di Silvio Berlusconi verrà ricordato come il metaforico funerale professionale di Barbara D’Urso”, scrive sul Fatto.

Barbara d’Urso, parla Selvaggia Lucarelli (che svela un retroscena)

Dopo aver elencato tutti gli errori commessi da Barbara d’Urso – in ultimo le famose mani giunte nella foto privata diffusa da alcuni media, poi minacciati dalla stessa di essere denunciati – Selvaggia Lucarelli si è chiesta: “non è forse arrivato il momento per Barbara D’Urso di farsi due domande?”. E parlando del suo modo di fare trash ha aggiunto:

Quello che le sfugge però è la differenza tra il trash variopinto, popolato da personaggi naïf, rumorosi, sopra le righe e sotto la terza media e quello cattivo, che affonda le radici nelle disgrazie personali, nelle faide familiari, nelle liti per eredità, separazioni, corna, malattie. Violenza.

E ha poi sottolineato la “spietatezza di Barbara D’Urso, in questi anni di sua televisione feroce”, elencando una serie di esempi, dall’ospitata di Francesco Nuti, “mostrato con cinismo impietoso quando la malattia lo aveva già divorato”, alle vicende Moric/Corona con “il sofferente figlio Carlos”, passando per la preghiera in diretta con Salvini.

Ma c’è un episodio che avrebbe colpito personalmente Selvaggia Lucarelli. “Lei, quella che invoca la privacy per una foto ad un compleanno, ha sguazzato per anni nella vita degli altri”, scrive la giornalista, prima di raccontare la sua esperienza personale che spiega perfettamente il motivo dei loro attriti:

Questa, per quel che conta, è la mia esperienza personale: circa 12 anni fa sono andata da lei ospite per l’ultima volta. Vivevo un momento personale molto difficile per la mia separazione. Lei sapeva tutto, perché qualche volta ci eravamo viste anche fuori dal programma. Le spiegai fin da subito che non avrei mai parlato in tv di mio figlio e della mia separazione. Poi accadde che un suo programma concorrente iniziò a rovistare nella mia vita privata, a dare informazioni false su mio figlio che era piccolissimo. All’ennesima puntata in cui si parlò di me in mia assenza nonostante le diffide, telefonai in diretta per chiedere che si smettesse di parlare in tv di mio figlio minore. Il giorno dopo ero ospite di Barbara D’Urso su altri temi. Prima dell’inizio del programma lei si fece trovare in corridoio e mi chiamò con aria di rimprovero “Ehi tu!”. Entrai per la prima volta nel suo camerino in cui mi rimproverò duramente perché ero intervenuta nel programma concorrente e minacciò di invitare da lei la mia controparte. Le spiegai che stava parlando della mia vita, non di show. Non andai mai più ospite nei suoi programmi.

Infine conclude con un triste quadro di ciò sarebbe diventata la conduttrice:

La realtà di una professionista di rara bravura che stava diventando sempre più sola, più feroce, più presuntuosa, convinta com’era che per l’azienda fosse insostituibile. E che il lavoro contasse più delle persone. E invece, quella che l’ha sostituita era accanto a lei, al funerale di Silvio Berlusconi. Composta, senza mani giunte. Non so se col cuore, ma sicuramente con più lungimiranza.