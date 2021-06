Barbara d’Urso, probabilmente, dopo anni di grandi soddisfazioni televisive, ha deciso di allentare un po’ la presa e di dedicarsi all’amore per il suo Francesco Zangrillo: quale sarà il suo futuro lavorativo a Mediaset?

Barbara d’Urso sceglie l’amore alla TV: le news sul futuro a Mediaset

Lady Cologno, dedita all’azienda ormai da anni, nella prossima stagione televisiva dovrebbe tornare in onda solamente con un programma: Pomeriggio 5.

Ed infatti, sia Domenica Live che Live Non è la d’Urso sono stati chiusi per bassi ascolti, in attesa di ragionare su format e volti nuovi.

Per Carmelita la cosa non deve essere stata particolarmente sofferta visto che da qualche mese il suo cuore è tornato a battere.

I principali siti e giornali di gossip, infatti, ci parlano del suo nuovo amore Francesco Zangrillo. E’ probabile, quindi, che la stessa Barbarella abbia avanzato l’ipotesi di mettere un freno alla sua incessante attività lavorativa per dare più spazio alla sua vita privata.

Proprio in questi giorni, si rincorrono numerosi voci secondo le quali la domenica pomeriggio di Canale 5 potrebbe essere affidata a Lorella Cuccarini dopo il ritorno a Mediaset nella corte di Maria De Filippi.