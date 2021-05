Una emozionata Barbara d’Urso, ieri pomeriggio, ha salutato il suo pubblico in chiusura della stagione di Pomeriggio 5 e si prepara ad andare in vacanza. La conduttrice è reduce da una stagione televisiva niente affatto semplice ma nonostante questo ha sempre voluto respingere con un sorriso le critiche ed i rumors sulle sue trasmissioni.

Dopo averci tenuto compagni con tre programmi di cui uno in prima serata ed un solo giorno libero a settimana – il sabato – Barbara d’Urso ha salutato ieri il suo pubblico ed ha annunciato la pausa estiva in partenza:

E’ arrivato il momento. Siamo a fine maggio e come l’anno scorso Pomeriggio Cinque prende una pausa estiva. Ritorniamo ovviamente i primi giorni di settembre. E come ogni anno vi saluto con tutti coloro che lavorano insieme a me.

Torniamo come sempre fortissimi e unitissimi con Pomeriggio 5 a inizio settembre. Ringrazio tutti davvero per l’amore che mi avete dimostrato e che avete dimostrato a tutti quanto noi anche per questo 14esimo anno. Ricordatevi che il mio cuore è prima dei miei due figli che amo follemente e subito dopo, per tutta la vita, vostro.