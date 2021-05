Sono giorni ormai che non si parla d’altro che di palinsesti televisivi. Dopo la chiusura di Domenica Live ufficializzata da Barbara d’Urso, era saltato fuori il nome di Elisa Isoardi ma oggi, i colleghi di Blogo, ci parlano di Lorella Cuccarini.

Un’idea pare essere affiorata sulle altre (per altro alcune piuttosto suggestive) e che avrebbe conquistato i dirigenti della più importante televisione commerciale italiana e l’idea risponderebbe ad un nome e ad un cognome: Lorella Cuccarini.

L’attuale professoressa di ballo della scuola di Amici, secondo le intenzioni di Mediaset, avrebbe tutte le carte in regola per presidiare il pomeriggio del giorno di festa della rete ammiraglia del gruppo Mediaset.

Mediaset per il dopo Barbara D’Urso avrebbe pensato a Lorella Cuccarini, con la voglia e la consapevolezza di voler cambiare registro rispetto a ciò che è stato mandato in onda fino a questa stagione tv. – si legge ancora su TVBlog – L’idea è particolarmente suggestiva, vedremo comunque nelle prossime settimane se Lorella Cuccarini sarà davvero la nuova padrona di casa del pomeriggio domenicale di Canale 5, oppure se ci saranno altre sorprese in proposito.