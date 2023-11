Barbara d’Urso al Festival di Sanremo 2024? L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha rotto il silenzio sull’indiscrezione ed ha detto la sua. In una chiamata a sorpresa nel corso della trasmissione “Protagonisti” su Rtl 102.5 del primo novembre, Barbarella ha detto la sua sul gossip degli ultimi giorni.

Barbara d’Urso a Sanremo 2024? Ecco cosa ha risposto

Durante il programma radiofonico in compagnia di Francesco Fredella e Gianni Simioli, Barbara d’Urso è rimasta inizialmente sorpresa dalla telefonata in diretta. Intercettata mentre si trovava in camerino, in vista del suo spettacolo teatrale Taxi a due piazze, la d’Urso ha velocemente replicato al gossip che la vede protagonista.

Durante la breve conversazione non è mancata una provocazione, dal momento che da giorni si parla del suo arrivo a Sanremo 2024. “Lascia stare Amadeus”, ha commentato Simioli che ha aggiunto: “Ti chiamo a condurre il Festival di Napoli”. A quel punto la d’Urso ha replicato: “Ah guarda, io non so di cosa stai parlando, ma se parli del festival di Napoli io l’ho già condotto. Quindi a disposizione per fare il Festival di Napoli”.

Nonostante sia rimasta senza programmi televisivi, dopo l’addio forzato a Pomeriggio 5, in una recente intervista a La Stampa, Barbara d’Urso ha detto di non voler affatto andare in pensione. “Non è tempo per pensionarmi. Se torno in tv? Probabile”, ha svelato.

Ma dove la rivedremo? Per il momento non ci è dato sapere ma a quanto pare non sarà a Sanremo 2024, la cui ipotesi era già stata smontata da Dagospia nei giorni scorsi.