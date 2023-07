Nuovo colpo basso per Barbara d’Urso, la quale si sarebbe trovata di recente di fronte ad una cascata di “no” e di porte chiuse in faccia, dopo la sua uscita di scena da Pomeriggio 5 e successivamente da Mediaset (sebbene il suo contratto scadrà il prossimo dicembre). Da Rai e La7 non giungono buone notizie ed il destino della conduttrice appare sempre più in bilico.

Barbara d’Urso, arriva il “no” per Sanremo 2024

L’ultimo “no” a scapito di Barbara d’Urso era arrivato da parte di Urbano Cairo che, nel corso della presentazione dei palinsesti La7, pur riconoscendo la professionalità della conduttrice aveva smentito l’esistenza di contatti tra di loro. E prima ancora era avvenuto anche da parte della Rai, con la smentita dell’approdo di Carmelita a Ballando con le Stelle.

Messi a tacere i pettegolezzi, ne è spuntato subito un altro: Barbara d’Urso a Sanremo 2024? L’ipotesi sin da subito fantasiosa avrebbe visto la conduttrice co-conduttrice del prossimo Festival al fianco di Amadeus, ma a smentire il nuovo gossip ci ha pensato adesso anche Dagospia che in merito scrive:

La Rai nel corso della presentazione dei palinsesti ha escluso il coinvolgimento della conduttrice napoletana a “Ballando con le Stelle”. Il suo nome negli ultimi giorni è stato associato a “Sanremo 2024″ al fianco di Amadeus. Fonti vicine all’organizzazione smentiscono categoricamente a Dagospia: ‘Non è nei piani del direttore artistico’.

Non sarebbe tuttavia del tutto escluso che la Rai stia corteggiando la conduttrice che potrebbe essere ospite dell’amica Mara Venier nella prima puntata di Domenica In.