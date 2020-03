Paolo Giordano ha intervistato Barbara d’Urso tra le pagine de Il Giornale. La nostra Carmelita Nazionale, continua ad essere in onda nonostante l’emergenza Coronavirus. Prendendo tutte le precauzioni del caso, la conduttrice tiene compagnia al pubblico da casa cercando di sensibilizzarlo in ogni modo. Stasera, per esempio, durante Live Non è la d’Urso ci saranno tre flash mob da tre diverse città italiane: “Da Milano alle 22.30 per cantare Azzurro. Alle 23 a Roma per l’Inno d’Italia e a Palermo alle 23.30 per Volare…”.

Barbara d’Urso: “Coronavirus? Certo che finirà! Ma non fate i coglion*!”

“Anche alla luce delle difficoltà lavorative, io resisto. – esordisce Barbara d’Urso – So l’importanza di dare giuste informazioni, conosco bene il ruolo fondamentale dei giornalisti e sono fortunata ad avere di fianco grandi professionisti come quelli di Videonews che garantiscono a Mediaset una qualità informativa di assoluto livello”.

Da parte sua, Carmelita sa quanto sia fondamentale fare agli ospiti competenti le domande che tutti si fanno da casa: come indossare la mascherina? Quando? Qual è il modo migliore per lavarsi le mani? “Sono interrogativi semplici ma decisivi. E non bisogna avere paura di ripeterli”, aggiunge.

Poi il nuovo appello, specie al pubblico più giovane:

Lo farò sempre finché è necessario. Parlo anche ai giovani che forse non si rendono conto che, andando in giro, rischiano di fare del male ai loro nonni, ai loro fratelli che magari hanno qualche patologia, agli amici di famiglia. Un comportamento dannoso e pericoloso che non avrebbe mai dovuto essere messo in essere ma che, a questo punto, bisogna interrompere subito. Rimanete protetti tra le mura di casa. Imparate a cucinare, piuttosto, come stanno facendo in tanti. Oppure cucinate meglio, avendo più tempo a disposizione e scoprendo il piacere di rimanere tra le mura domestiche. Questa maledizione passerà, certo che passerà. Ma se facciamo i cogl… ci metterà molto più tempo ad andarsene e ci costerà molta più sofferenza.

In ultimo, Barbara d’Urso racconta come è cambiata la televisione in queste settimane con l’emergenza del Coronavirus: