Quella del 23 maggio 2021 ha rappresentato l’ultima puntata stagionale di Domenica Live, la trasmissione condotta da Barbara d’Urso che nelle passate ore ha salutato il suo pubblico amatissimo. Preludio di un addio?

Solo qualche settimana fa Dagospia ha parlato di una chiusura definitiva di Domenica Live anche se Barbara d’Urso aveva lanciato qualche frecciatina durante Pomeriggio 5 smentendo a suo modo le voci sul conto della trasmissione domenicale di Canale 5.

Oggi, intanto, è andata in onda l’ultima puntata stagionale e le parole di commiato di Barbara hanno sollevato qualche dubbio:

Amici e amiche di Domenica Live si conclude qui oggi, come già previsto, la vecchia stagione di Domenica Live. Come tutti gli anni, da dieci anni, io ringrazio tutti quelli che hanno messo il cuore insieme a me per voi, per stare insieme. Noi ci vediamo nella prossima stagione di Canale 5 con delle cose nuove, assolutamente meravigliose che ci vedranno insieme. E poi ovviamente con Pomeriggio Cinque. Perché il mio cuore è vostro per sempre, tutti i giorni della settimana. Col cuore!