Un attore di Mare fuori è stato molto vicino al GF Vip Vip 7 che si è concluso lo scorso 3 aprile: di chi si tratta? A svelare l’arcano ci ha pensato Pipol con un lungo post tramite i canali social.

Ci sarebbe stata la possibilità di vedere un attore di ‘Mare Fuori’ al GF Vip? Sì. Almeno per un momento.

Artem Wog, protagonista della serie dei record ‘Mare Fuori’ avrebbe dovuto partecipare al Gf Vip almeno per qualche giorno la notizia rimbalzava nei corridoi dei provini. Come è nata questa idea?

Artem, al contrario dei suoi colleghi, si fa gestire da Paola Benegas che con il cinema o le serie tv c’entra ben poco.

La presenza al GF Vip è stata un’idea partita dalla Benegas ? O c’è stata anche la voglia del ragazzo espressa alla sua agente? Questo è da scoprire. Ma noi sappiamo che questa notizia non può essere smentita. In ogni caso siamo contenti di ritrovare Pino nella quarta stagione e non in confessionale.