Mare Fuori al Grande Fratello Vip, ecco in che modo: la reazione dei vipponi – VIDEO

Mare Fuori sbarca al Grande Fratello Vip. Nel pomeriggio, all’interno della Casa più spiata d’Italia è partita la sigla della celebre serie TV che sta letteralmente spopolando tra Netflix e Rai.

Mare Fuori sbarca al Grande Fratello Vip: la reazione dei vipponi

Come l’hanno presa i vipponi? Al momento del passaggio era ripresa Oriana Marzoli intenta a truccarsi e non ha avuto particolari reazioni di sorta.

La canzone dal titolo “O mar for” è la colonna sonora della serie scritta da Stefano Lentini con Lolloflow e Raiz.

A cantarla è Icaro, nome d’arte di Matteo Paolillo che nella serie nterpreta pure il personaggio di Edoardo.

Ecco il VIDEO.

Il testo della canzone

Appiccio n’ata sigaretta

Allà ce sta mammà che chiagne, nun dà retta

Cu ‘sta fatica mo c’accattammo pure ‘a Reggia ‘e Caserta

So’ cresciuto ‘mmiez’a via, ‘o ssaccio chello che m’aspetta (Ehi)

Nu guaglione d”o sistema mo puó sistemá tutte cose

‘Mmiez’a via è meglio a tené ‘e fierro o a vennere ‘e rrose

Patemo sta carcerato, songo l’ommo ‘e casa

Levace ‘e mane a cuollo ca chillo m’è frate

E me fa male ‘o core, ‘o ssaje pure tu (Pure tu)

Nun cе vaco a scuola, no, ma’, nun ce vaco cchiù

Acchiappo na carriola cu nu chilo ‘e fumo

‘O mare mo sta forе, nun ‘o pozzo vedé cchiù

Nun te preoccupá, guagliò

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Aret”e sbarre, sott”o cielo

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Nun te preoccupá, guagliò

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Aret”e sbarre, sott”o cielo

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Diceno ca mille culure, aggio visto sulo ‘o grigio

Dint’o cortile ‘e guagliune se fanno n’ata striscia

Tutt”e juorne uguale, voglio ascí (Voglio ascí)

O moro ccà dinto o moro acciso

‘A capa me fa male, nun arriva a capí (Nun c’arriva)

Si so’ nato ccà, qual è ‘a colpa mia?

M’hanno miso ‘o fierro ‘mmano e me hanno ditto: “Spara”

Napule a ccà dinto pare assaje luntana

Tutt”e juorne penzo: “C’aggio fatto ‘e male?”

Tutt”e juorne, tutt”e juorne penzo ô mare

Nun te preoccupá, guagliò

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Aret”e sbarre, sott”o cielo

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Chi è Matteo Paolillo di Mare Fuori

Matteo Paolillo è la voce della celebre sigla. Nel mondo della musica, ed in modo particolare del freestyle, Paolillo era già famoso come Icaro. Una passione, un vero e proprio hobby quello per la musica, che resta una parte importante della sua vita.

Rispetto alla sigla, considerata molto simile allo stile di Liberato, l’attore ha spiegato come è nata:

L’ho scritto un po’ per gioco mentre giravamo la prima serie. L’ho inviato a vari amici del cast su whatsapp ed è arrivato anche al regista. Gli è piaciuto e l’ha scelto. Effettivamente a Liberato mi accomuna una certa ricerca elettronica sui pezzi. In generale mi interessa tutta la nuova scena musicale napoletana, dai Co Sang ai Foja, anche se sono più vicino ai rapper.

Nella serie TV interpreta Eduardo, del quale, dice, non recita la cattiveria bensì “il suo abbandono, la sua solitudine, che sono gli elementi da cui nasce il male”.

Per la sua formazione si è trasferito da Salerno a Roma: “Napoli è stupenda, la adoro. Ma ormai per me è difficile viverci”, ha confidato al Corsera.

Ospite ai microfoni di Radio DEEJAY, nel programma Say Waad?, l’attore ha commentato la sua esperienza:

È bello aver visto che siamo arrivati oltre i confini di Napoli. Sicuramente ha avuto un grosso impatto. Tutto questo per me è ancora difficile da realizzare. Perché sono successe cose, come salire sul palco di Sanremo, che erano completamente fuori dalla mia aspettativa. Anche se ho sempre voluto fare l’attore: ho cominciato a recitare a 13 anni, ho seguito la mia passione. Adesso che sono arrivato a tanta gente sicuramente fa più piacere, però il mio lavoro alla fine è sempre lo stesso. Ho cominciato con il rap: la musica mi ha sempre aiutato molto nella creazione dei personaggi. Questa cosa si è consacrata proprio con il personaggio di Edoardo: perché oltre a preparare lui ho lavorato anche al brano, che è finito nella colonna sonora. Non era programmato: l’ho fatta per me, poi l’ho fatta sentire ai ragazzi ed è piaciuta. Poi loro l’hanno fatta sentire alla troupe ed è piaciuta. Poi la troupe l’ha fatta sentire al regista e lui mi ha proposto di farla diventare la sigla della serie.

