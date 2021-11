Ascolti TV – Ieri sera, venerdì 5 novembre, il Grande Fratello Vip si è dovuto scontrare con Tale e Quale Show, il talent in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai condotto da Carlo Conti: chi ha avuto la meglio? Ecco i dati auditel.

Rai1 Tale e Quale Show: 4.509.000 spettatori (share 22,6%).

Canale 5 Grande Fratello Vip: 3.098.000 spettatori (share 19,6%).

Nove Fratelli di Crozza: 1.091.000 spettatori (share 4,8%).

Rai2 The Good Doctor: 1.043.000 spettatori (share 4,3%).

Rete4 Quarto Grado: 1.016.000 spettatori (share 5,7%).

Italia 1 Le Iene Show: 991.000 spettatori (share 5,8%).

La7 Propaganda Live: 763.000 spettatori (share 4,5%).

Rai3 Vitti d’arte, Vitti d’amore: 593.000 spettatori (share 2,6%).

Tv8 Petra: 318.000 spettatori (share 1,4%).

#taleequaleshow riesce nell’impresa di crescere rispetto alle ultime 2 edizioni, nonostante l’assenza di coprifuoco, sia in share che in VA. Un risultato che non è riuscito a nessun altro show, a parità di condizioni. media finale: 4,200 milioni #ascoltitv pic.twitter.com/4UW2OTAFLo

— sticaxximelrose (@sticazzimelrose) November 6, 2021