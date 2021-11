Ascolti TV – Ieri sera, lunedì 1 novembre, il Grande Fratello Vip si è dovuto scontrare con il film Crazy for football, andato in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai: chi ha avuto la meglio? Ecco i dati auditel.

Rai1, Crazy for football: 3.143.000 spettatori (share 15,89%)

Canale 5, Grande Fratello Vip: 2.811.000 spettatori (share 18,90%)

Rai3, Report: 2.211.000 spettatori (share 10,41%)

Italia 1, 3 days to kill: 1.351.000 spettatori (share 6,62%)

Rai2, Il fidanzato di mia sorella: 941.000 spettatori (share 4,37%)

Rete 4, Quarta repubblica: 703.000 spettatori (share 4,28%)

La7, Grey’s anatomy: 433.000 spettatori (share 1,85%)

Prima puntata: 2.860.000 spettatori, 20,7% di share

Seconda puntata: 2.001.000 spettatori, 14.7% di share

Terza puntata: 2.578.000 spettatori 17,48% di share

Quarta puntata: 2.297.000 spettatori 15,8% di share

Quinta puntata: 2.828.000 spettatori 19,15% di share

Sesta puntata: 2.487.000 spettatori 16,9% di share

Settima puntata: 3.131.000 spettatori 21,60% di share

Ottava puntata: 2.641.000 spettatori 17% di share

Nona puntata: 3.181.000 spettatori 20,66% di share

Decima puntata: 2.449.000 spettatori 15,7% di share

Undicesima puntata: 2.967.000 spettatori 19,00% di share

Dodicesima puntata: 2.678.000 spettatori 18,2% di share

Tredicesima puntata: 3013.000 spettatori 20,37% di share

Quattordicesima puntata: 2.630.000 spettatori 17,2% di share

Quindicesima puntata: 3.143.000 spettatori 15,89% di share

#CrazyForFootball (15,9% – 3,1 mil.) è una fiction di grande qualità ma un po’ tristanzuola, per usare un eufemismo. Perde la serata solo in share contro il noiosissimo #GFVIP (18,9% – 2,8 mil.), che è in calo.#alfonsosignorini #rai1 #canale5 #sergiocastellitto #ascoltitv #tv

— Franco Bagnasco (@franco_bagnasco) November 2, 2021