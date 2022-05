Ascolti Isola dei Famosi – La ventesima puntata andata in onda venerdì 27 maggio con Ilary Blasi alla conduzione e Vladimir Luxuria e Nicola Savino in studio nel ruolo di opinionisti, si è portata a casa un discreto numero di spettatori. Ecco i dati auditel a seguire dopo lo scontro con la versione serale di Domenica In.

Ascolti Isola dei Famosi 2022, puntata 27 maggio

Rai1 “Domenica In Show“: 2.928.000 spettatori (share 19,1%).

Canale 5 “L’Isola dei Famosi“: 2.204.000 spettatori (share 18,3%).

Italia 1 “I Predoni”: 1.126.000 spettatori (share 6,6%).

Rete 4 “Quarto Grado“: 1.113.000 spettatori (share 8,1%).

Rai2 “N.C.I.S.“: 1.039.000 spettatori (share 5,6%).

Rai3 “Bombshell – La voce dello scandalo“: 751.000 spettatori (share 4,2%).

La7 “Propaganda Live“: 687.000 spettatori (share 5,3%).

Nove “I Migliori Fratelli di Crozza“: 567.000 spettatori (share 3,2%).

Tv8 “Name That Tune – Indovina la canzone“: 333.000 spettatori (share 2,1%).

Dati auditel Isola, tutte le puntate

Prima puntata: 3.236.000 telespettatori, 23,3% di share

Seconda puntata: 2.300.000 telespettatori 15.4% di share

Terza puntata: 3.074.000 telespettatori 20,60% di share

Quarta puntata: 2.380.000 telespettatori 15.7% di share

Quinta puntata: 2.694.000 telespettatori 17,78% di share

Sesta puntata: 2.538.000 telespettatori 16,84% di share

Settima puntata: 2.784.000 spettatori 19% di share

Ottava puntata: 2.394.000 spettatori 16.6% di share

Nona puntata: 2.192.000 spettatori 16% di share

Decima puntata: 2.272.000 spettatori 15,5% di share

Undicesima puntata: 2.485.000 spettatori 17,18% di share

Dodicesima puntata: 2.463.000 spettatori 17,1% di share

Tredicesima puntata:2.550.000 spettatori 19,02% di share

Quattordicesima puntata: 2.483.000 spettatori 18.3% di share

Quindicesima puntata: 2.528.000 spettatori 18.8% di share

Sedicesima puntata: 2.388.000 spettatori 19% di share

Diciassettesima puntata: 2.332.000 spettatori 17,73% di share

Diciottesima puntata: 2.406.000 spettatori 19,20% di share

Diciannovesima puntata: 2.380.000 spettatori 18,93% di share

Ventesima puntata: 2.204.000 spettatori 18,3% di share

La signora della domenica allarga i propri confini e diventa anche la signora del venerdì sera.

La festa per Mara Venier, #DomenicaInShow, vince clamorosamente con 2.928.000 spettatori e il 19,1% di share.

Auditel, come funziona

La società AGB Italia, per conto di Auditel, ha installato nella casa di alcune famiglie italiane un piccolo apparecchio collegato ad ogni televisore dell’abitazione e alla linea telefonica, che registra su quale canale è sintonizzato il televisore. Il campione, rappresentativo della popolazione italiana con più di 4 anni, detto panel, è aumentato nel tempo: dalle poco più di 600 famiglie dei primi mesi successivi all’avvio delle rilevazioni, si è passati alle 2.420 famiglie del 1º gennaio 1989 fino alle 5.070 del 1º agosto 1997, con l’allargamento a 16.100 famiglie (41.000 individui) da luglio 2017. Ogni membro della famiglia deve segnalare la propria presenza davanti al televisore tramite un particolare telecomando: in questo modo il meter registra quale programma è visto e anche da chi è visto. Il meter è composto da 3 unità: il monitor detection unit (MDU), che rileva lo stato di accensione e spegnimento dell’apparecchio televisivo, il canale su cui esso è sintonizzato; l’handset (“telecomando”), attraverso il quale la famiglia-campione seleziona il numero di persone che guardano la televisione; il meter vero e proprio, unità centrale di memoria, che trasmette i dati degli MDU provenienti dai vari televisori della famiglia-campione alla centrale attraverso la linea telefonica. I dati vengono poi elaborati al computer centrale di Milano e pubblicati la mattina seguente attorno alle ore 10.