Artem Tkachuk, il giovane attore che nella serie Mare Fuori indossa i panni di Pino, nelle passate ore è finito al centro di una polemica a causa di un suo sfogo notturno su Instagram ma che però non è passato affatto inosservato. L’attore ha toccato il delicato tema della depressione, molto comune soprattutto tra i più giovani. Peccato però che non abbia mandato alcun messaggio positivo.

Artem Tkachuk, Pino di Mare Fuori nella bufera per la frase sulla depressione

Parlando della malattia, il 23enne di Mare Fuori ha definito la depressione “uno stato emotivo dei deboli”. Una frase che inevitabilmente ha sollevato non poche critiche nei confronti di Artem Tkachuk che è stato quindi costretto ad intervenire e tentare di fare chiarezza. Non prima di aver temporaneamente reso privato il suo profilo.

Dopo essere tornato accessibile e visibile a tutti, l’attore si è lanciato in un lungo e confuso sfogo in cui ha tentato di difendersi e di motivare la sua frase. Il risultato? Ben peggiore della sua prima discutibile esternazione. Artem, infatti, ha puntato sul vittimismo e su un mix di luoghi comuni e cliché spaventosi quando, evidentemente, sarebbe bastato chiedere solo scusa per la castroneria scritta in precedenza.

Tra le varie cose scritte in sua difesa si legge: