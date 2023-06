Giulia De Lellis nel cast di Mare Fuori? La soffiata bomba

Giulia De Lellis nel cast di Mare Fuori? Come ben sapete, oltre alla serie TV di successo si sta lavorando anche ad un musical diretto da Alessandro Siani.

Giulia De Lellis nel cast di Mare Fuori?

Proprio in questi giorni, il regista campano ha messo in piedi i casting per il musical e, secondo quanto rivela il nuovo numero di Chi Magazine uscito oggi, sarebbe stata avvistata proprio l’ex di Andrea Damante:

Ai provini di Mare Fuori, il musical teatrale tratto dalla serie – fenomeno nato da un’idea di Alessandro Siani, non è passata inosservata la presenza tra gli aspiranti attori di Giulia De Lellis. L’influencer sogna un futuro sul palcoscenico? Chissà…

Giulia ha sostenuto il provino oppure era lì di passaggio per accompagnare qualcuno? Staremo a vedere!

GDL parla della terapia

Mi sento come se avessi bevuto una bottiglia di vino o come se non dormissi da due giorni. Tra i termini che mi state scrivendo per descrivere la sensazione post psicologo, ‘destrutturata‘ è quello che mi piace di più. C’è chi dopo una seduta si sente più motivato, chi disorientato, chi più libero e leggero, chi completamente apatico, chi non riesce a fare nulla, chi invece ha grinta e si sente padrone del mondo. Ovviamente la sensazione è estremamente personale.