Giulia De Lellis, “in terapia per dei traumi”: come si sente dopo le sedute dallo psicologo – VIDEO

Anche Giulia De Lellis ha sentito il bisogno di ricorrere alle cure di uno psicologo e di sottoporsi a delle sedute di analisi al fine di affrontare alcuni traumi che avrebbe tenuto nascosti. E’ quanto emerso da una recente confidenza che l’influencer ha affidato ai suoi follower su Instagram e nella quale ha voluto spiegare come si sente dopo essere stata dal terapista.

Giulia De Lellis e la terapia

Andare dallo psicologo (per fortuna) non è più un tabù. Lo ha dimostrato anche Giulia De Lellis nelle recenti Stories (il video in apertura) in cui parla apertamente del bisogno di rivolgersi ad un professionista per far fronte ad una serie di traumi. E’ quanto accaduto dopo aver già raccontato in passato di aver sofferto di ansia e attacchi di panico.

Lo psicologo, in questi casi, si pone come la sola figura in grado di poter dare una mano importante. Sebbene rispetto al passato Giulia sia certamente maturata e possa gestire in maniera più sicura i momenti più difficili, la stessa ha voluto raccontare in che modo la terapia abbia contribuito a migliorare la sua vita.

In un momento di totale confidenza, la De Lellis ha domandato ai suoi follower: “Come facciamo a descrivere la sensazione post psicologo?”. E’ la domanda che pone dopo una seduta con il suo terapista:

Mi sento come se avessi bevuto una bottiglia di vino o come se non dormissi da due giorni. Tra i termini che mi state scrivendo per descrivere la sensazione post psicologo, ‘destrutturata‘ è quello che mi piace di più. C’è chi dopo una seduta si sente più motivato, chi disorientato, chi più libero e leggero, chi completamente apatico, chi non riesce a fare nulla, chi invece ha grinta e si sente padrone del mondo. Ovviamente la sensazione è estremamente personale.

Ma perché Giulia De Lellis ha sentito il bisogno di andare in analisi?