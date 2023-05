Giulia De Lellis ha condiviso uno screen con un evidentemente errore grammaticale ed i social, come di consueto, l’hanno massacrata tra offese e sfottò.

La ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso uno screen mentre parla con sua sorella Veronica che le ha mandato una fotografia della nipotina.

Giulia, come potete vedere nello screen a seguire, ha scritto più volte “eh” invece di “è”, facendo sobbalzare sulla sedia gli estimatori della grammatica italiana.



Dopo che lo screen ha fatto il giro della rete, proprio la De Lellis è intervenuta sulla questione per spiegare bene cosa è accaduto:

Raga grazie a tutti per avermi ricordato come si scrive ‘è’ con l’accento. Giusto un piccolo problema. Comunicazione di servizio: da quando sono piccola, siccome scrivo molto in fretta, per pigrizia non sposto il dito in alto e poi a destra per selezionare la ‘e’ che voglio con la tipologia di accento corretto.

Quindi faccio prima a scrivere ‘eh’. E da quel giorno quando scrivo di corsa, soprattutto in famiglia, mi permetto di fare questo piccolo errore grammaticale, ma che ormai sono anni che tutti sanno insomma.

Era una cosa che avevo già detto comunque. Non siete stati attenti professori.