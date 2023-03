Maria De Filippi e Giulia De Lellis: Milly Carlucci racconta alcuni retroscena

La popolare conduttrice Milly Carlucci, padrona di casa de Il Cantante Mascherato, si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a SuperGuidaTv, nel corso della quale ha parlato degli ascolti dopo la prima puntata dello show di Rai1, ma ha svelato anche alcuni aneddoti rispetto a Maria De Filippi e Giulia De Lellis.

Milly Carlucci ha speso certamente parole di grande stima nei confronti di Maria De Filippi. Spesso si è parlato di rivalità tra le due conduttrici, ma in realtà la Carlucci ha espresso grande vicinanza alla collega, soprattutto in occasione della recente scomparsa del marito Maurizio Costanzo:

Ci siamo sentite privatamente prima dei funerali di Maurizio. Non c’è nessuna rivalità ma solo il fatto che le aziende decidano di mettere contro due programmi. Il fatto che si sia creata questa contrapposizione è un fatto italiano perché al pubblico piace il derby. Alla fine tutto questo giova ai programmi perché gli dà maggiore visibilità. Io stimo molto Maria De Filippi perché è quella che si è spesa più di tutti per la causa delle donne in televisione. Lei ha dimostrato che una donna può essere non solo conduttrice e autrice dei suoi programmi ma anche un capo produzione. Lei ha completato il cerchio dei ruoli che normalmente erano appannaggio solo dei colleghi uomini. E’ una grandissima professionista.