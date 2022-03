Antonino Spinalbese, l’ex compagno di Belen Rodriguez nonché padre della piccola Luna Marì, ha usato i social per parlare di sé e raccontare una parentesi molto delicata della sua vita. L’hairstylist ha svelato di soffrire di una “grave malattia autoimmune”. La diagnosi l’avrebbe ricevuta poco tempo dopo la nascita della sua prima figlia.

Inizia con una citazione di Unbroken – “Una vita di gloria vale un momento di dolore” – il lungo video postato su Instagram nel quale Antonino Spinalbese ha aperto il suo cuore parlando della sua condizione delicata. Nel video ha parlato anche di ciò che ha significato per lui diventare un personaggio pubblico:

Parlando della nascita della sua prima figlia avuta proprio dalla showgirl Belen Rodriguez, Antonino lo ha descritto come il “momento più felice” della sua vita che tuttavia è andato a coincidere con “una serie infinita di drammi”. Dai “problemi di coppia” a quelli fisici.

Nonostante la gioia della paternità, qualcosa in lui non andava:

Lo stress mi fa perdere peso, inizio a indebolirmi, poi mi incrino due costole dopo una caduta dovuta a questa debolezza. La mente è offuscata, tanto da farmi perdere la reattività e non farmi notare uno pneumatico abbandonato sull’autostrada. La mia auto è lacerata, io sotto le flebo. Dopo una giornata passata a tenere in braccio la mia Luna Marì inizio sentire un dolore alla parte alta dell’intestino. Passano i giorni, ma il dolore non passa. Così mi reco in ospedale per capire cosa mi stesse accadendo.