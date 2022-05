Antonio Medugno sbotta e fa delle storie su Instagram che potrebbero essere indirizzate a Giulia D’Urso, ex corteggiatrice di Uomini e Donne beccata con il tiktoker mano nella mano a Milano proprio alcune settimane fa.

L’indiscrezione era stata lanciata dai colleghi di Very Inutil People e, anche questo sfogo è stato notato dal sito di gossip e intrattenimento che ci regala un prezioso riassunto delle ultime dinamiche:

Medugno ha parlato di falsità, ipocrisia e incoerenza:

Non è mio solito fare delle storie parlate, quando le faccio è per rendere il discorso più forte. In questo caso parlo di quelle persone che mi si avvicinano e sono di un’incoerenza unica. Predicano, vogliono, pretendono delle cose da me e si comportano nel modo opposto.

In questi mesi ho capito la falsità e l’ipocrisia di alcune persone che mi erano vicine già da prima che entrassi al Grande Fratello fino al giorno d’oggi. In questo caso non voglio colpire nessuno, è un discorso generale perché di persone così ne ho viste più di una.

Rimango sempre deluso perché in ogni rapporto ci metto il cuore, ci metto veramente tutto e non mi aspetto determinati comportamenti da persone a cui voglio bene. Sono sempre più deluso perché alcune persone mi criticano degli atteggiamenti e ad oggi si sono rivelate uguali, facendo le stesse identiche cose che odiavano.