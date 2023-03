Come procede tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini? Ieri sera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip in diretta su Canale 5, i due sono apparsi molto affiatati e complici.

Al termine della puntata condotta da Alfonso Signorini, sui social è arrivato uno spiffero di gossip di Alessandro Rosica (Investigatore Social) che ha parlato proprio di Antonino e Ginevra:

Non i Gintonic che passano la notte insieme a Roma, ma fanno davvero allora!

Cosa ne pensate del rapporto tra Antonino e Ginevra?

Non i gintonic che passano la notte insieme a Roma, ma fanno davvero allora #gfvip7 #GFVIPParty #Gintonic

GinTonic, alcuni tweet

autori non vi perdonerò mai per tutte le gioie che ci potevano dare in6 mesi nella casa sti due perché sono divertenti scherzano si perculano tutto ciòche non vedo nelle attuali ship nella casa che sanno solo litigare un giorno si è pure l’altro #gintonic pic.twitter.com/rT1rqn1K5u

— Angelica (@angelmel80) March 3, 2023