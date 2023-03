Chi vince il Grande Fratello Vip 7? Questa domanda si fa sempre più evidente con il passare delle settimane, dal momento che tra un mese esatto vivremo l’attesa finale del reality che decreterà il nome del vincitore. Oriana e Micol, dopo la puntata di ieri sera, si sono confrontate proprio sul possibile nome che potrebbe spuntarla.

Chi vince il Grande Fratello Vip? Il confronto tra Oriana e Micol

Le due Vippone si sono aperte con sincerità in merito al possibile vincitore del Grande Fratello Vip. “Uscire adesso non è tanto un fallimento, capito?”, ha esordito la Incorvaia. Oriana, di contro, ha replicato senza peli sulla lingua:

Ma io voglio andare in finale! Sono sincera, non sono una che dice che non vorrei andare. Se vorrei vincere? Perchè tu no?!

“No! E’ la prima volta che non vorrei vincere. Io vorrei che vincesse Edoardo”, ha confessato Micol. “Io voglio vincere io (risata, ndr). Non vorrei che nessun altro vincesse. Se non vinco io ovviamente vorrei che vincesse uno dei miei (tra gli Spartani, ndr)”, le ha invece fatto eco la venezuelana. Micol ha quindi aggiunto:

Se vincesse uno dei miei amici sarei felice comunque. Ma io voglio che vinca lui. E’ il mio desiderio. Ma credimi, io di solito, lo vedi quanto sono competitiva. E’ la prima volta che dico non voglio vincere. Lo avevo detto ancor prima di conoscere Edoardo. Avevo detto ‘è un’esperienza talmente divertente che volevo fare, che non mi interessa proprio, voglio solo partecipare’. Adesso il mio desiderio è che vinca Edoardo. Perché penso che veramente se lo meriti. Non è l’unico, però… per me se lo merita in particolar modo.