E’ passato quasi un anno, ma Antonella Fiordelisi non dimentica le offese e le critiche ricevute nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. La futura concorrente di Pechino Express, in modo particolare, si è scagliata contro Anna Pettinelli, prof di canto di Amici 23, replicando ad una critica che quest’ultima aveva mosso durante la permanenza dell’influencer nella Casa del GF Vip.

Antonella Fiordelisi, la “vendetta” nei confronti di Anna Pettinelli

Antonella Fiordelisi è stata tra le Vippone più discusse nella passata edizione del Grande Fratello Vip. Di conseguenza non sono mancate critiche nei suoi confronti, soprattutto in merito alla storia avuta con Edoardo Donnamaria (terminata dopo la fine del reality). In quella occasione Anna Pettinelli aveva scritto un suo pensiero social sul conto della Fiordelisi:

Sono sempre dalla parte delle donne o quasi. Il quasi si chiama Antonella Fiordelisi.

Sono sempre dalla parte delle donne o quasi. Il quasi si chiama Antonella Fiordelisi #gfivip — anna pettinelli (@annapettinelli) January 2, 2023

Da allora sono passati diversi mesi, il GF Vip è finito ma Antonella non ha dimenticato, evidentemente, il commento della prof di Amici 23, al punto di replicare a quasi un anno di distanza.

E così, nel pomeriggio di oggi, dopo quanto accaduto nella puntata del talent di Maria De Filippi, l’ex Vippona ha deciso di vendicarsi della Pettinelli riprendendo la frase della stessa dello scorso gennaio e sferrando la sua frecciatina:

Sono dalla parte di tutti i professori di Amici, o quasi, il quasi si chiama Anna Pettirosso.