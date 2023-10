Ora è ufficiale: Antonella Fiordelisi farà parte del cast di Pechino Express 2024. Questa mattina sono stati diffusi i nomi ufficiali dei concorrenti della prossima edizione dell’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca accompagnato da un inviato molto speciale: Gianluca Fru dei the JackaL. Ma chi saranno i protagonisti?

Cast Pechino Express 2023: i concorrenti ufficiali

Sono in tutto otto le coppie di concorrenti della nuova edizione di Pechino Express 2024. Dei viaggiatori speciali che saranno pronti a mettersi in gioco in vista di un viaggio unico per la Rotta del Dragone. Oltre ad Antonella Fiordelisi (ed alla sua partner), chi sono tutti i concorrenti che compongono il cast di Pechino Express?

I nuovi protagonisti del programma in onda prossimamente su Sky e in streaming su NowTv compongono delle coppie particolarmente variegate. Si passa da Fabio ed Eleonora Caressa, padre e figlia, ai fratelli Damiano e Massimiliano Carrara. Ma ecco di seguito la lista ufficiale:

Fabio ed Eleonora Caressa Damiano e Massimiliano Carrara Artem e Antonio Orefice Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi Nancy Brilli e Pierluigi Iorio Kristian Ghedina e Francesca Piccinini Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi

Per il momento non sono ancora stati svelati i nomi dei team ma sappiamo però il percorso: le coppie di concorrenti attraverseranno il Vietnam, Laos e arriveremo in Sri Lanka, in un viaggio ricco di emozioni.