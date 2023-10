Antonella Fiordelisi dovrebbe essere una delle protagoniste nella prossima edizione di Pechino Express, parola di Fabrizio Corona che lancia l’indiscrezione sul suo portale di gossip Dillenger News.

Antonella Fiordelisi verso Pechino Express: arriva la (quasi) conferma

Antonella Fiordelisi sarà una delle concorrenti di Pechino Express. L’ex schermitrice con un passato al Grande Fratello Vip indosserà quindi lo zaino rosso sulle strade della nuova edizione del reality di Costantino della Gherardesca. Per adesso non si sa ancora chi sarà la seconda componente della coppia in gara, né dove si svolgeranno le gesta dei viaggiatori, ma sicuramente la bella ex vippona sarà un osso duro da battere per tutti gli altri partecipanti. Alcune settimane si era già parlato di Antonella in gara con Sophie Codegoni.

Successivamente, forse per via di una lite con Alessandro Basciano, proprio l’ex Bonas ha rinunciato a prendere parte al nuovo programma TV.

I Donnalisi sono già pazzi di gioia, ecco alcune reaction online:

Non ha ancora annunciato nulla e stiamo già tutti piangendo e tremando We are soooo proud but we will miss you! A LOT! ♥️#fiorde #donnalisi pic.twitter.com/6Nwh4x0t2A — Alicenlh (@fakealice_) October 6, 2023