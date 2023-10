I Donnalisi hanno fatto proiettare un video con protagonisti Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi direttamente a Times Square in quel di New York. Dopo la diffusione della clip sui social, anche i diretti interessati sono intervenuti facendo lo stesso errore grammaticale.

Donnalisi a New York, il video con protagonisti Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

I Donnalisi sono finiti in Times Square, proiettati in uno dei maxischermi che adornano la celebre piazza di New York. La sorpresa, ovviamente, è stata organizzata dai fan dell’ex coppia nata nella Casa del Grande Fratello.

Perché Times Square è famosa?

Times Square a New York rappresenta il luogo più frequentato di Manhattan. Questa piazza, meglio nota come “l’incrocio del mondo” è adornata da numerosi maxi schermi LED ed è animata da personaggi eccentrici. È il luogo ideale per scattare selfie ed è una tappa obbligata per i turisti che visitano la città.

La reazione di Edoardo e Antonella

Ecco come hanno reagito Edoardo e Antonella dopo la sorpresa dei Donnalisi:

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno avuto la stessa reazione, compresa quella di non sapere la differenza tra “aldilà” (oltretomba) e “al di là” (locuzione avverbiale).

è stato un gesto di affetto stravolgente, aldilà di tutto, vi voglio bene ❤️ #donnalisi — edoardo donnamaria (@drojette) October 4, 2023