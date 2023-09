Edoardo Tavassi intervistato dai colleghi di Tag24, ha commentato la nuova edizione del Grande Fratello dicendo pure la sua su Oriana Marzoli, Nikita Pelizon e sulla storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, svelando un suo punto di vista che piacerà molto ai Donnalisi.

Io faccio sempre il tifo per la mia! Viva il trash! Di questa edizione ti posso dire che non ho visto nulla, però ne ho sentito parlare. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti i concorrenti nella Casa, perché rispetto al nostro Grande Fratello, credo che loro si sentano molto di più sotto pressione rispetto a noi. Daje, resistete.

Tavassi ha svelato di sentire spesso Oriana: “L’ho sentita poco prima che entrasse nella casa del Grande Fratello, perché adesso lo sta facendo in Spagna. Quando è libera dai reality, la sento sempre”.

Spazio per il suo pensiero su Edoardo e Antonella:

Quando sono uscito io li ho visti tanto affiatati e li seguivo. Non mi piace mai quando una coppia si lascia. Ma, se devi star male allora è meglio, per la felicità di entrambi. Non pensavo si lasciassero perché li vedevo veramente presi. Però non si sa mai, potrebbero sempre tornare insieme!



E sul corso di Nikita Pelizon, il fratello di Guendalina ha concluso:

Io vado una volta a settimana da un professionista, che pago 80 euro e ha studiato una vita, per lavorare sulla mia autostima. Nikita non è una psicologa né una psicoterapeuta e non puoi dire che non sia a scopo di lucro, se poi chiedi i soldi e lo fai proprio per soldi. Per parlare di autostima o per stare bene, andate da qualcuno che ha studiato per questo obiettivo.