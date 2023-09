Antonella Fiordelisi verso la nuova stagione di Pechino Express? Dopo l’esperienza al GF Vip, l’influencer e modella potrebbe presto essere protagonista di un altro reality televisivo. In vista della nuova edizione del programma on the road, è stato avanzato anche il suo nome, ma chi l’affiancherebbe in questa nuova avventura?

Antonella Fiordelisi a Pechino Express: con chi farà coppia?

Come sappiamo, Pechino Express prevede un viaggio da compiere in coppia. Spesso i concorrenti sono amici, talvolta parenti o più comunemente coppie anche nella vita. Con la rottura tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è facile intuire come l’influencer non parteciperà con il fidanzato.

Nelle ultime ore sono state avanzate alcune ipotesi, tra cui la presenza di Sophie Codegoni o di Dayane Mello. Una delle due ex Vippone potrebbe accompagnare Antonella? A quanto pare no, almeno secondo Amedeo Venza.

L’esperto di gossip ha infatti smentito la presenza di Sophie, asserendo che non lascerebbe mai la bambina nata da poco per una esperienza televisiva; ed anche l’eventuale partecipazione di Dayane Mello (già ex concorrente di Pechino Express), è stata bollata come fake news. Pare piuttosto che “ci sarà un’altra persona” al fianco della modella.