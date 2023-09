Antonella Fiordelisi, dopo il GF Vip arriva un altro reality? Ecco dove potremo vederla (e non sarà da sola)

Antonella Fiordelisi verso un nuovo reality? Dopo la sua partecipazione al GF Vip e la fine della sua relazione con Edoardo Donnamaria, la nota influencer potrebbe tornare protagonista sul piccolo schermo: dove potremo vederla?

Antonella Fiordelisi a Pechino Express dopo il GF Vip?

Secondo le indiscrezioni riportate dall’esperto di gossip Amedeo Venza, Antonella Fiordelisi potrebbe prendere parte, prossimamente, ad un altro reality. Dimenticate i comfort del GF Vip, perché se il gossip dovesse trovare conferma, vedremo la giovane influencer nel cast della nuova edizione di Pechino Express:

Antonella Fiordelisi a Pechino Express! Adesso dobbiamo solo capire con chi andrà in coppia!

Amedeo Venza dà per certa la sua partecipazione al reality ma pone un grande punto interrogativo rispetto a chi affiancherà l’influencer in questa avventura. E soprattutto il team di cui faranno parte.

Proprio in queste ore un altro ex protagonista del GF Vip, Davide Silvestri, si era candidato per Pechino Express. A SuperGuidaTv ha svelato:

Mi piacerebbe fare Pechino Express. Penso che mi si addica molto.

Che possa formarsi la coppia degli #ExVipponi?