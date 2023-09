Antonella Fiordelisi, ad un anno di distanza dal suo ingresso al Grande Fratello Vip, fa il punto della situazione sul suo percorso artistico, umano e sentimentale dopo la rottura ufficiale da Edoardo Donnamaria.

365 giorni fa entrai in quella casa. In realtà sembra essere passato meno tempo.. lo rifarei altre 1000 volte nonostante tutto sapete perché? Perché mi ha cambiato la vita, mi ha fatto crescere caratterialmente e lavorativamente.

Ho imparato a stare da sola, a dire la mia nonostante avessi contro tutti, a fregarmene del giudizio della gente, ad aiutare le persone in difficoltà, ad amare perdonare e soffrire per amore, ad aiutare un’amica e portarla alla vittoria, ad ascoltare consigli per migliorare, a prendere il meglio dagli altri e soffermarmi di più sui problemi degli altri e soprattutto FINALMENTE mi avete conosciuta in tutte le mie sfaccettature e mi avete apprezzata in tutte e 4 le mie personalità.