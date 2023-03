Antonella Fiordelisi continua ad essere una delle principali protagoniste di questo GF Vip che volge ormai al termine. Uscita proprio ad un passo dalla finale, continua a far parlare di sé per via della sua relazione con Edoardo Donnamaria eppure c’è qualcosa che avrebbe fatto rumoreggiare in queste ultime ore.

Antonella Fiordelisi, gaffe sulla dedica a Donnamaria

Dopo il suo ritorno alla vita normale, Antonella Fiordelisi ha potuto riabbracciare Edoardo Donnamaria e dedicargli le prime frasi d’amore pubbliche sui social. Peccato però che qualcuno avrebbe subito intravisto una piccola gaffe.

Di cosa si tratta? L’ex Vippona, rivolgendosi all’attuale fidanzato ha scritto: “Grazie a te so cos’è l’amore”. Una frase molto romantica, se non fosse che qualcuno le avrebbe fatto notare come in realtà in passato l’avesse dedicata all’ex Francesco Chiofalo.

A quest’ultimo, infatti, aveva scritto durante la loro relazione: “Se so cosa è l’amore, è grazie a te”. Prontamente ripresa sui social, la gaffe è stata oggetto di scherno ed ironia a scapito dell’ex concorrente del GF Vip.