Nel pomeriggio di oggi, 31 gennaio, si è registrata la nuova puntata di Amici 24 che andrà in onda domenica 2 febbraio. Ma cosa è successo? Dopo aver scoperto chi è stato eliminato e chi ha avuto accesso al Serale, scopriamo il resto, reso noto dal portale SuperGuidaTv.

Come sappiamo, l’allievo che è volato dritto al Serale di Amici 24 è stato Nicolò. Ecco quali sono le anticipazioni dettagliate in merito:

Anna Pettinelli fa vedere un altro filmato riguardante il day time su chi per i ragazzi meritasse il serale. Nicolò arriva ultimo. Anna si scaglia contro tutti i ragazzi perché nello loro classifiche lo hanno messo in basso. Si apre discussione. TrigNO dice la sua. Arriva così a dargli la maglia. Una maglia Oro. Tutti urlano. Nicolò si mette a piangere e si butta a terra. Anche la Pettinelli si commuove.

Nicolò supera la sfida. Filippo, lo sfidante, canta un brano di Enrico Nigiotti. Nicolò canta Chandelier. Rapino gli dice che il pezzo non gli piace, ma lui è riuscito a farglielo piacere e quindi lo fa vincere. Anna Pettinelli gli da la maglia del Serale. Viene mandato in onda un filmato su Nicolò ultimo nelle classifiche. Anna lo fa scendere, gli fa cantare Jealous e lo manda al Serale.

Ma come sono andate invece le gare di canto e ballo? Partiamo dalla prima classifica:

Trigno canta Qualcosa di grande dei Lunapop. Luca Argentero gli dice che ha un bellissimo timbro rock. Peccato però che gli è sembrato l’abbia affrontato un po’ in modo superficiale e non l’abbia studiata abbastanza.

Deddè, canta un medley. Luca Argentero gli dice che è molto bravo e che gli sembrava stesse cantando prima in un palazzetto e poi in uno stadio.

Per la gara radio:

Ed ora la gara di ballo ed i nuovi ingressi:

Daniele balla Give me love. La giudice gli dice che è bravissimo. Molto intenso. “Posso togliere la musica e il tuo corpo balla da solo”. Molto espressivo.

Chiara balla Cheek to cheek. Bellissima coreografia sulle punte. Chiara dice che era in ansia perché era piena di passi. La Togni le ha ricordato che è il bello del loro mestiere e che è riuscita a trasformare l’ansia nel modo giusto.

Francesca balla Say it right. La giudice le dice che è sexy, ma non volgare e non va mai oltre.

Dandy balla con Giulia – che entra a metà coreografia – Mammamia di Gue e Rose Villain. La giudice le dice che ha una bellissima maturità di movimento. Deve stare attento all’espressività che a volte è esagerata.

Alessia balla Taki Taki con Umberto. Samantha Togni le dice che ha una bellissima energia. Qualcosa che non le si può insegnare. Però a volte è sporca e nei giri non sempre arriva giusta. La Togni dice anche di sapere che non è abituata a ballare in coppia dove vi sono dinamiche diverse.

Antonio balla Pray. Alla Togni è sembrato bloccato. Gli chiede a cosa pensasse mentre ballava. Lui ammette che era molto agitato. La Togni dice che si è notato parecchio e che avrà modo di lavorarci all’interno della scuola.

E’ entrato un ballerino che si chiama Francesco, per Emanuel. Piace anche tanto alla Celentano.