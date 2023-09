Annalisa è la regina del pop a mani basse. Lo scorso venerdì è uscito il suo nuovo album “E poi siamo finiti nel vortice” contenente 12 tracce una più bella dell’altra. Durante una recente intervista, la cantante ha risposto ad una domanda su Elodie.

Annalisa parla di Elodie e risponde ad una domanda sul matrimonio

“Vedo sui social che in molti mettono a confronto me e Elodie. Credo che non sia giusto il paragone perché nel momento in cui accade si sminuisce l’identità di ognuna. Invece credo che questa vada solo apprezzata e basta”, ha affermato Annalisa intervistata da FQMagazine.

Annalisa aveva parlato di Elodie anche sul Corriere, difendendo la sua libertà d’espressione dopo le critiche sulla foto nuda:

Ognuno fa quel che vuole, è libero di fare e di non fare: il senso è la libertà. Se quel che stai raccontando acquista peso usando anche la tua immagine, va bene così. E basta. Io negli anni ho tolto sovrastrutture e preconcetti e sono arrivata a “Nuda”, il disco precedente, mostrandomi vera, per come sono a casa. Adesso è il contrario: sto usando la mia immagine per costruire tutto al servizio dello spettacolo.

Ospite di Radio Zeta, invece, Annalisa ha risposto ad una domanda sul matrimonio con Francesco Muglia:

Come si concilia la vita da moglie e artista? Non c’è una vita diversa, nel mio immaginario non ho una vita da moglie. La vita è uguale a prima… e menomale. Bisogna trovare un equilibrio con tutto. È giusto secondo me che non cambi nulla.

Glielo diciamo allo speaker che il Medioevo è finito da un po’?