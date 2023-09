Annalisa è la cantante del momento. Intervistata per il Corriere della Sera, ha parlato del gossip sulla gravidanza dopo il matrimonio con Francesco Muglia, svelando se parteciperà (oppure no) al Festival di Sanremo 2024.

Annalisa parla del gossip sulla gravidanza e aggiunge: “Ecco se andrò a Sanremo”

Se mi ha dato fastidio il gossip che mi voleva incinta? Un po’ sì perché è una sfera che dovrebbe essere rispettata. Io non sono incinta e fortunatamente non stavo vivendo un momento difficile legato a quello, ma per chi lo vive non è bello. E non è neanche il massimo stare con l’occhio puntato sulla pancia dopo che una si è sposata, sembra automatico che il mese dopo debba essere incinta. Ma ragazzi, potevo rimanere incinta 15 anni fa, potrà succedere tra cinque o anche mai.

Annalisa svela come è nato il desiderio di sposarsi con Francesco Muglia, suo marito:

Diciamo che i mattoni li avevo messi prima, poi quest’anno sono successe le cose. Non è che l’abbia sempre voluto, ma ho iniziato a immaginarmi questa giornata come una festa irripetibile, non con il peso spirituale. La vivo come un’affinità da celebrare, il volersi tenere compagnia per la vita, stimolarsi e poi essere liberi insieme, questo è fondamentale. Altrimenti non l’avrei mai fatto.

E per quanto riguarda il Festival, ammette:

Se tornerò a Sanremo? Quando lo guardo da casa mi viene sempre voglia. Stavolta non lo so, è un anno importante per me. Se spunta la canzone perfetta magari sì.