Dopo il video agghiacciante dove prende in giro le persone disabili, spunta un nuovo “cimelio” di Angelica Benevieri, attuale fidanzata di Manuel Bortuzzo incontrata dopo la fine della relazione con Lulù Selassiè.

Angelica Benevieri ci “ricasca” e dà del “ritardato” al fratello: il video

In questa nuova “perla” di ingegno, Angelica Benevieri riprende suo fratello dandogli pubblicamente del “ritardato” perché non sa gonfiare un palloncino. Anche in questo video aveva appena 14 anni e non comprendeva il significato di certi termini?

Del resto, sui social c’è chi afferma che il video fosse decisamente più recente (e lo penso anch’io se devo essere sincera).

Ma il punto non è questo.

A prescindere dall’età, certe cose non si dicono e menchemeno dovrebbero essere pubblicate sui social.

Ricordiamo che la fidanzata di Manuel Bortuzzo, su TikTok, ha un grandissimo seguito di oltre 270mila follower.

Il VIDEO in apertura del nostro articolo.

La fidanzata di #ManuelBortuzzo prende in giro i disabili e lui con la sua storia,la sua sofferenza,non dice nulla? Vergognoso… — Alessia Nieddu (@alessita_1994) September 10, 2022