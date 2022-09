Angelica Benevieri, dopo la polemica social per via dell’agghiacciante video di TikTok dove fa del chiaro abilismo, ha deciso di far “sparire” la clip incriminata mentre Manuel Bortuzzo ha risposto con un bel dito medio a favore di pubblico.

Angelica Benevieri reagisce al video sull’abilismo: ecco il commento

Ma non è finita qui. La tiktoker, invece di chiedere semplicemente scusa per un errore da ragazzina (aveva 14 anni), ha risposto ad un commento di una utente chiedendola di lasciarla in pace:

Con tutta la tranquillità, rispetto ed educazione, dovrebbe evitare di scrivere certi commenti se non sa. Ero più piccola, avevo 14 anni e a quest’età avevo una mente da bambina come giusto che sia l’aveva anche lei, l’avevamo tutti, ognuno di noi ha passato quell’età, e quante cose sbagliate abbiamo fatto? Poi si cresce, si matura, si capiscono moltissime cose. Non per questo video fatto da bambina vuol dire che io prenda in giro i disabili, anzi ho anche uno zio, lo amo con tutta me stessa e gli ho sempre portato rispetto. Quindi cara signora eviti di scrivere certe cose piuttosto ci pensi due volte. Non devo chiedere scusa di nulla ero una bambina e a quell’età quanti errori che facciamo, la prego di lasciarmi in pace e di godersi la sua vita senza mettersi in mezzo in quella degli altri.

Angelica Benevieri, hai ragione quando scrivi: “Ognuno di noi ha fatto tante cose sbagliate”, ma pecca di superficialità negando di scusarsi in pubblico.

Scrivere un post con delle scuse (qualora fossero state realmente sentite) sarebbe stato maturo e rispettoso.

Eh vabbè, sarà per la prossima (anzi, speriamo di no).