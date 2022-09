Angelica Benevieri interviene (ma non chiede scusa): ecco cosa ha detto

Dopo l’agghiacciante video che strizza notevolmente l’occhio all’abilismo, Angelica Benevieri interviene su Instagram con un lungo commento. La fidanzata di Manuel Bortuzzo, è finalmente intervenuta ma non ha chiesto scusa.

Voglio spendere qualche parola per la situazione che si è creata riguardo un mio vecchio Tik Tok. Prima di tutto ci tengo a dire che non è un bel video assolutamente, ma io lì ero più piccolina, a quell’età non avevo la maturità che ho adesso e certamente non è una cosa che rifarei.

Da adolescenti tutti sbagliamo, chi in un modo, chi nell’altro ed è umano sbagliare perché è proprio da lì che impariamo moltissime cose. Poi si cresce e si acquistano molte consapevolezze, si ragiona con una mentalità differente, tanto che ad oggi non mi passerebbe mai di fare questo genere di video.

Io ho uno zio disabile che amo alla follia, gli ho sempre portato rispetto, non l’ho mai giudicato, come non ho mai giudicato nessun altro. Ho fatto volontariato insieme alla mia famiglia per molti anni in un istituto, regalare sorrisi a chi ne ha bisogno e dare una mano è la cosa che più mi ha reso felice e mi ha insegnato ad apprezzare di più quello che ho.