Rosanna Lambertucci è stata sposata per diverso tempo con Alberto Amodei, dal quale ha avuto una figlia, Angelica Amodei, giornalista. L’ex marito è tragicamente morto nel 2014 in seguito ad un brutto male. Nonostante questo la Lambertucci le è rimasta accanto fino alla morte.

Angelica e Alberto Amodei, figlia ed ex marito di Rosanna Lambertucci

La figlia di Rosanna Lambertucci, Angelica Amodei, non è arrivata subito e non è stato semplice, per la giornalista, poter diventare madre. Ne parlò qualche anno fa in una intervista al CorSera:

La mia Angelica, che mi ha reso nonna con la piccola Caterina. Ma quante pene prima di arrivare a lei. Ho perso cinque figli, figli mai nati. Pensi che ho avuto anche due gravidanze extrauterine consecutive. Senza contare un distacco della placenta, cosa che mi ha messo in pericolo di vita: ricordo la corsa in ospedale, manco sapevo che cosa stavo rischiando. Ero giovane, sa. Volevo un figlio.

Rosanna Lambertucci in alcune occasioni ha avuto modo di parlare della malattia che colpì l’ex marito Alberto Amodei. Al Corriere della Sera dichiarò:

Quando si ammalò mio marito Alberto Amodei, che era già il mio ex marito, mi legava ancora a lui un grandissimo affetto. Ricordo il giorno in cui, non sentendolo da un po’, andai a casa sua e lo trovai immobile nel letto. Con l’aiuto di un cameriere lo portammo in ospedale, il professor Giulio Maira lo operò al cervello ma dopo un paio di anni morì. Furono anni dolorosissimi. E, alla fine, avrei avuto bisogno di lavorare. Non solo e non tanto per i soldi: mi avrebbe aiutato psicologicamente.

Il matrimonio tra la regina delle diete e Amodei avvenne nel 1965. Il loro fu il classico colpo di fulmine. Quindi la decisione di sposarsi, anche se 23 anni dopo il loro legame giunse tristemente al capolinea:

Il nostro è stato un lento distacco, è stata la televisione a dividerci. Quando me ne sono andata, Alberto mi disse ‘Vedi Rosanna, mi spiace molto di una cosa… Ti potrei dire che sei stata la donna più importante della mia vita ma direi una bugia perché tu sei stata l’unica donna della mia vita.

A farli allontanare fu il distacco, gli impegni, l’indifferenza. Ma entrambi sapevano che ci sarebbero stati l’uno per l’altra. Poi il sopraggiungere della malattia, raccontata a Il Resto del Carlino: