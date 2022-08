Andreas Muller ha sempre avuto un carattere molto forte e non ha mai nascosto malumori e insofferenze. E così, alcune ore fa, l’ultimo sfogo social ha particolarmente colpito gli estimatori: con chi ce l’ha?

Posso farvi una domanda, mondo della danza? E mi rivolgo a ballerini, ex concorrenti di talent e direttori, direttrici di varie scuole. Ma ogni volta che portate in giro in maniera fisica coreografie non vostre o semplicemente ripostate sui social in maniera costante tutto l’anno coreografie non vostre o dei vostri best friend per quale motivo non citate, taggate di chi è quel lavoro con cui vi fate pubblicità o ci andate a guadagnare soldi in giro.