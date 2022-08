Veronica Peparini svela come è nata la storia con Andreas Muller: il particolare su Amici che non sfugge

E’ stata Veronica Peparini l’ultima ospite del format di Lorella Cuccarini, “Un caffè con”. Ballerina, coreografa e – a quanto pare – ex prof di danza di Amici, la Peparini avrebbe lasciato (non si sa se per sua volontà) dopo 9 edizioni il talent show di Maria De Filippi. Eppure, di tutto ciò, nel corso della sua intervista con Lorella Cuccarini non si è fatto alcun accenno al suo addio: una casualità?

Veronica Peparini si racconta: le confessioni a Lorella Cuccarini

La chiacchierata con la Cuccarini è iniziata dai momenti più importanti di Veronica Peparini in ambito professionale, come coreografa, durante la quale ha ricordato lo spettacolo Romeo e Giulietta realizzato con il fratello Giuliano e che la vive come una esperienza indimenticabile.

Attualmente sta lavorando con un’artista ed un’amica, Alessandra Amoroso:

Con Alessandra ho lavorato già prima e ci siamo sempre un po’ trovate caratterialmente. Con lei mi sono sempre abbastanza trovata e adesso stiamo facendo questo progetto importante che è San Siro.

Un piccolo particolare, questo, che ci fa comprendere il mancato riferimento al suo addio ad Amici 22 dal momento che l’intervista sarebbe stata realizzata prima della circolazione dell’indiscrezione.

Lorella a tal proposito ha sottolineato come lei sia “prof di Amici da tanti anni” e le ha domandato quale valore ha attribuito al talent nel corso della sua crescita artistica:

Tantissimo, mi ha insegnato tantissimo soprattutto a rapportarmi con i ragazzi, a capire che non erano miei, che non li possedevo. Mi ha insegnato tantissimo, soprattutto nel periodo in cui c’era Giuliano ho fatto tantissimo per le coreografie, ho fatto tante cose che per me è stato come un rodaggio, perché Amici è una macchina. Una volta fatto Amici credo tu possa fare tutto. Amici è stato un passaggio importante per me, una scuola importante anche me.

Veronica Peparini, in realtà, ne parla al passato, come se fosse un’esperienza ormai archiviata.

Spazio poi alla sua storia con Andreas Muller, una delle persone più importanti, dopo il marito Fabrizio, conosciute entrambe proprio grazie alla danza. Una coincidenza che siano entrambi ballerini?

Questo non lo so, forse era scritto, forse doveva essere così però è capitato. Sicuramente è più facile perché quando vivi con una persona che fa il tuo lavoro sei sicuramente più compresa e più capita e per tante cose è meglio, per tante meno. Fabrizio mi ha portato verso Andreas perchè adesso mi sento più completa in tante cose anche nel vivere l’amore in modo diverso.

Quindi ha parlato di cosa l’avrebbe fatta innamorare di Andreas Muller, conosciuto proprio ad Amici: