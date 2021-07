Andrea Zenga avvistato con una ragazza: Rosalinda Cannavò interviene in modo perfetto – FOTO

Andrea Zenga si trova in Sardegna per lavoro insieme ad una ragazza che si chiama Angelica. Il web, dopo alcune segnalazioni arrivate a Deianira Marzano, ha incominciato a “mormorare” e Rosalinda Cannavò ha replicato in modo perfetto.

Nelle storie Instagram di Deianira Marzano, l’influencer che si occupa di gossip ha mostrato alcuni scatti e un video dove Andrea Zenga compare in compagnia di una ragazza che si chiama Angelica.

Le fotografie sono le immagini più innocue che avrete modo di vedere ma, chissà per quale motivo, il gossip ha voluto “accusare” Zenga di passare troppo tempo con questa ragazza (puntando il dito anche contro la sua agenzia).

Interrogata sulla questione, Rosalinda Cannavò ha risposto in maniera perfetta:

Nessuno vuole creare gossip con nessuno cara. Stai serena, Angelica è una bravissima ragazza e tra l’altro felicemente fidanzata. Siamo nel 2021 basta con questa concezione che chi è fidanzato non può nemmeno lavorare con un’altra donna.

Certe volte invidio moltissimo i personaggi pubblici per la pazienza e la diplomazia che posseggono quando rispondono a certi commenti.

Per la cronaca, anche Andrea Zenga ha replicato al gossip inesistente.

Quando il connubio di due esseri onnipotenti si unisce nasce questo… un’opera d’arte intitolata…

“ASFALTO CON CLASSE”…

Annamo ve smontano come un mobile dell’Ikea e manco ve ne accorgete… (una siciliana impara pure il romano pur di rendere l’idea 🤣)#zengavo pic.twitter.com/C7UtUs2RQT — Bimba02 (@Bimba021) July 24, 2021

